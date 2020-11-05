Тете з величезним відривом здобув нагороду найкращого гравця Шахтаря у жовтні
22:24 - Читать на русском
Шахтар повідомив результати голосування за найкращого гравця минулого місяця.
Перемогу у голосуванні фанатів здобув вінгер Тете, інформує офіційний сайт "гірників".
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Перевага 20-річного бразильця виявилася величезною. Свої голоси за нього віддали 4299 респондентів. Другу сходинку посів Марлос (610), а трійку призерів замкнув Віктор Коваленко – 475.
Додамо, що Тете у жовтні провів 6 матчів, відзначився голом та трьома асистами. Серед них гол+пас у переможному поєдинку ЛЧ проти Реала (3:2).
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