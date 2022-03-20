Півзахисник Шахтаря Тете прагне продовжити кар’єру в Греміо, повідомляє GZH.

Тете може стати одноклубником Яремчука і покрити борг Шахтаря перед Бенфікою

Бразильський клуб вже веде переговори з "гірниками" з метою орендувати 22-річного футболіста до кінця червня.

Однак на заваді переходу можуть стати одразу троє потужних претендентів на хавбека – Інтер, Мілан та Бенфіка, які раніше проявляли інтерес до гравця. Вирішальним у цьому питанні має стати рішення керівництва ліг дозволити чи заборонити реєстрацію футболістів зі сходу Європи посеред сезону.

Нагадаємо, у поточному сезоні Тете провів 28 матчів, в яких оформив 10 голів і віддав 2 асисти. Контракт бразильця з Шахтарем розрахований до кінця 2023 року. Transfermarkt оцінює гравця у 20 млн євро.

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