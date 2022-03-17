Бенфіка стала фаворитом на підписання 22-річного бразильця, повідомляє ESPN.

Шахтар може відпустити ще одного форварда до Бразилії

Раніше Тете пов'язували з Монако, Аталантою і Баварією, однак ці клуби розглядали лише оренду. Натомість Шахтар налаштований продати хавбека, контракт якого розрахований до кінця 2023 року. Бенфіка готова вести переговори, маючи суттєвий козир. "Гірники" досі не виплатили повну суму за трансфер Педрінью (близько 18 млн євро), тому португальці можуть використати цей фактор як своєрідну знижку.

Нагадаємо, у поточному сезоні Тете провів 28 матчів, в яких оформив 10 голів і 2 асисти. Transfermarkt оцінює легіонера Шахтаря у 20 млн євро.

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