Тете: Спочатку родина злякалася через мій перехід у Шахтар

Бразильський новачок Шахтаря Тете розповів про те, як обрав Шахтар, та як на це відреагувала його родина.

Він рівняється на легенду бразильського та світового футболу Пеле, щасливий, що коштує 15 млн євро, та розуміє, що це потрібно надалі постійно доводити.

"Чи були в мене інші пропозиції? Так були, але Шахтар – це великий клуб, з чудовими гравцями. Я обрав його та щасливий. Цьому сприяли і поради Дугласа Кости, який грав за Греміо.

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Що відчуває молодий гравець, який коштує 15 млн євро? Я продовжую працювати і на це не дивлюся. Звичайно, я дуже щасливий, що є така моя вартість. Але це потрібно доводити на полі.

Як відреагувала на перехід у Шахтар моя родина? Спочатку трохи злякалася, бо вони не до кінця розуміли, де знаходиться Україна, куди треба їхати. Але зараз ми вже переїхали і все чудово. Я спочатку казав, що все буде добре. Я знав, що Україна – чудова країна, але коли приїхав сюди, то зрозумів, що вона ще краще.

Чи рівняюся я на Роналдінью, який грав за Греміо? Так, він грав за Греміо, як і Дуглас Коста, та мій кумир у футболі – це Пеле. Він завжди надихав мене як на полі, так і за його межами. На моїй позиції мій кумир зараз – це Кріштіану Роналду", – сказав бразилець під час офіційної презентації у якості новачка Шахтаря.

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