Палкін: Сума відступних за Тете – 150 млн євро

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів про деталі трансферу Тете в донецький клуб.

"Процес переговорів був дуже тривалим. Перемовини велися близько двох місяців. Головна причина в тому, що Греміо не хотів його відпускати. Вони відчували, що в майбутньому цей футболіст може коштувати багато грошей. Зі свого боку і ми розуміли: як тільки він заграє за першу команду, його вартість може бути в рази вища. Ми довго говорили щодо цифр та інших питань.

Головна тема з боку Греміо – відсоток від перепродажу. Там бачили, що футболіст дуже талановитий і перспективний, його рівень, тому в нашому контракті є 15% від перепродажу футболіста. Було дуже складно, оскільки спочатку в Греміо взагалі не хотіли йти ні на які переговори. Вони не хотіли продавати.

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Вартість Тете та його клаусула? Ми придбали Тете за 15 мільйонів євро. 10 мільйонів, отримані від продажу Ракицького, плюс додали частину від трансферу Фреда – й інвестували в придбання молодого талановитого футболіста. Віримо, що це наше майбутнє, що Тете виросте у велику зірку. Що стосується клаусули або відступних, то на сьогоднішній день ми встановили рекордну для нас суму – 150 мільйонів євро.

На кого Тете схожий з бразильців Шахтаря? Я вважаю, немає конкретної відповіді. Мені здається, тут такий собі мікс Марлоса, Кости, Вілліана... Тіте дуже технічний хлопець. У Бразилії його називають "ураганом" – це означає, що він вносить в оборону суперника безлад, його вкрай складно зупинити. Він володіє серйозною технікою, ударом і пасом. Він може грати на багатьох позиціях: і справа, і 10-го номера, і зліва. Це багатопрофільний футболіст.

Впевнений, через два роки він буде сяяти. Природно, ми повинні розуміти і ставитися поблажливо до молодих хлопців: у 19 років складно прийти і все для себе відкрити. Потрібен певний час. Однозначно будуть помилки, але важливо мати терпіння. Ми впевнені в майбутньому Тете. Будемо працювати!", – цитує Палкіна прес-служба "гірників".

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