Тете: Сначала семья испугалась из-за моего перехода в Шахтер

Бразильский новичок Шахтера Тете рассказал о том, как выбрал Шахтер, и как на это отреагировала его семья.

Он равняется на легенду бразильского и мирового футбола Пеле, счастлив, что стоит 15 млн евро, и понимает, что это нужно в дальнейшем постоянно доказывать.

"Были ли у меня другие предложения? Да были, но Шахтер – это большой клуб, с прекрасными игроками. Я выбрал его и счастлив. Этому способствовали и советы Дугласа Косты, который играл за Гремио.

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Что чувствует молодой игрок, который стоит 15 млн евро? Я продолжаю работать и на это не смотрю. Конечно, я очень счастлив, что есть такая моя стоимость. Но это нужно доказывать на поле.

Как отреагировала на переход в Шахтер моя семья? Сначала немного испугалась, потому что они не до конца понимали, где находится Украина, куда надо ехать. Но сейчас мы уже переехали и все замечательно. Я с самого начала говорил, что все будет хорошо. Я знал, что Украина – прекрасная страна, но когда приехал сюда, то понял, что она еще лучше.

Равняюсь ли я на Роналдинью, который играл за Гремио? Да, он играл за Гремио, как и Дуглас Коста, но мой кумир в футболе – это Пеле. Он всегда вдохновлял меня как на поле, так и за его пределами. На моей позиции мой кумир сейчас – это Криштиану Роналду", – сказал бразилец во время официальной презентации в качестве новичка Шахтера.

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