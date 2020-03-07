Тете розповів про проблеми расизму в Україні

Бразильський легіонер Шахтаря Тете пригадав, чи траплялися з ним в Україні ситуації на грунті расизму.

"Це делікатне питання. Мені навіть не подобається говорити про це, тому що я дивлюся на все інакше. Якщо кожного разу, коли відбувається щось подібне, ви стаєте сильнішими і набираєтесь духу, то все більше людей будуть чинити так само. Тому мене це не хвилює.

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Я думаю по-іншому. Тут, в Україні, зі мною ніколи нічого не траплялося, ні на полі, ні на вулиці. Навпаки, тут живуть добре освічені люди, які чудово до мене ставляться", – сказав Тете у коментарі бразильському виданню GauchaZH.

Нагадаємо, у листопаді минулого року під час матчу між Шахтарем та Динамо вибухнув скандал – вболівальники гостей дозволили собі расистські вигуки на адресу бразильських легіонерів "помаранчево-чорних" Тайсона і Дентіньо. Матч переривався на кілька хвилин, а згодом київський клуб був покараний проведенням одного матчу без глядачів. Інцидент викликав резонансну реакцію у більшості закордонних ЗМІ.

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