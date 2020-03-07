toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ОЛЕКСАНДРІЯ - ДИНАМО ДЕСНА - ЗОРЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЗБІРНА УКРАЇНИ

Тете розповів про проблеми расизму в Україні

13:35 209 Читать на русском
Тете розповів про проблеми расизму в Україні
Тете / ФК Шахтар

Бразильський легіонер Шахтаря Тете пригадав, чи траплялися з ним в Україні ситуації на грунті расизму.

"Це делікатне питання. Мені навіть не подобається говорити про це, тому що я дивлюся на все інакше. Якщо кожного разу, коли відбувається щось подібне, ви стаєте сильнішими і набираєтесь духу, то все більше людей будуть чинити так само. Тому мене це не хвилює.

Представник Шахтаря: За ажіотажем матч із Вольфсбургом можна порівняти з Манчестер Сіті

Я думаю по-іншому. Тут, в Україні, зі мною ніколи нічого не траплялося, ні на полі, ні на вулиці. Навпаки, тут живуть добре освічені люди, які чудово до мене ставляться", – сказав Тете у коментарі бразильському виданню GauchaZH.

Нагадаємо, у листопаді минулого року під час матчу між Шахтарем та Динамо вибухнув скандал – вболівальники гостей дозволили собі расистські вигуки на адресу бразильських легіонерів "помаранчево-чорних" Тайсона і Дентіньо. Матч переривався на кілька хвилин, а згодом київський клуб був покараний проведенням одного матчу без глядачів. Інцидент викликав резонансну реакцію у більшості закордонних ЗМІ.

Динамо поза зоною ЛЧ, Шахтар вирішить долю місця у верхній шістці: всі розклади перед останнім туром першого етапу УПЛ

blog_ava
Яремчук повернеться пізніше, ніж очікувалось – відновлення форварда збірної України затягується
11:46
1325
Теги
Шахтар Шахтар Расизм у футболі Тете Тете
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Олександрія – Динамо: анонс матчу УПЛ
    Україна — 08:005558 Олександрія – Динамо: анонс матчу УПЛ
1
год
:
20
хв
Байєр
16:30
Айнтрахт Франкфурт
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук