Тете рассказал о проблемах расизма в Украине

Бразильский легионер Шахтера Тете припомнил, случались ли с ним в Украине ситуации на почве расизма.

"Это деликатный вопрос. Мне даже не нравится говорить об этом, потому что я смотрю на все иначе. Если каждый раз, когда происходит нечто подобное, вы становитесь сильнее и набираетесь духа, то все больше людей будут поступать так же. Поэтому меня это не волнует.

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Я думаю по-другому. Здесь, в Украине, со мной никогда ничего не случалось, ни на поле, ни на улице. Наоборот, здесь живут хорошо образованные люди, которые прекрасно ко мне относятся", – сказал Тете в комментарии бразильскому изданию GauchaZH.

Напомним, в ноябре прошлого года во время матча между Шахтером и Динамо разразился скандал – болельщики гостей позволили себе расистские выкрики в адрес бразильских легионеров "оранжево-черных" Тайсона и Дентиньо. Матч прерывался на несколько минут, а затем киевский клуб был наказан проведением одного матча без зрителей. Инцидент вызвал резонансную реакцию у большинства зарубежных СМИ.

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