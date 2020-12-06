Легіонер "гірників" Тете потрапив до зіркової компанії за даними авторитетного німецького порталу.

Півзахисник донецького Шахтаря Тете увійшов до списку майбутніх зірок "селесао" за версією Transfermarkt.

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До переліку увійшли 10 найдорожчих бразильських футболістів віком до 21 року включно. Перші дві сходинки окупували форварди Реала – Жуніор Вінісіус (50 млн євро) і Родріго (45 млн євро). На третьому місці – нападник берлінської Герти Матеус Кунья (32 млн євро). Представник чемпіонату України розташувався на 9 сходинці (17 млн євро).

Нагадаємо, у поточному сезоні Тете провів за Шахтар 18 поєдинків, в яких забив 2 голи і віддав 4 результативні передачі.

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