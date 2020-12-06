Тете попал в топ-10 будущих звезд сборной Бразилии по версии Transfermarkt
Легионер "горняков" Тете попал в звездную компанию по данным авторитетного немецкого портала.
Полузащитник донецкого Шахтера Тете вошел в список будущих звезд "селесао" по версии Transfermarkt.
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В перечень вошли 10 самых дорогих бразильских футболистов до 21 года включительно. Первые две ступени оккупировали форварды Реала – Жуниор Винисиус (50 млн евро) и Родриго (45 млн евро). На третьем месте – нападающий берлинской Герты Матеус Кунья (32 млн евро). Представитель чемпионата Украины расположился на 9 строчке (17 млн евро).
Напомним, в текущем сезоне Тете провел за Шахтер 18 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.
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