Легионер "горняков" Тете попал в звездную компанию по данным авторитетного немецкого портала.

Полузащитник донецкого Шахтера Тете вошел в список будущих звезд "селесао" по версии Transfermarkt.

Тете намекнул, где хотел бы продолжить карьеру

В перечень вошли 10 самых дорогих бразильских футболистов до 21 года включительно. Первые две ступени оккупировали форварды Реала – Жуниор Винисиус (50 млн евро) и Родриго (45 млн евро). На третьем месте – нападающий берлинской Герты Матеус Кунья (32 млн евро). Представитель чемпионата Украины расположился на 9 строчке (17 млн евро).

Напомним, в текущем сезоне Тете провел за Шахтер 18 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

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