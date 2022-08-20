"Для мене виступ Тете не був фантастичним, просто нормальним. Він забив два голи, але може зіграти набагато краще.

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Для вінгера він має важливі якості, забиває голи, а також віддає результативні передачі. У цьому останньому пункті він може досягти значно більшого", – цитує Боса RMS Sport.

Нагадаємо, у матчі 3-го туру Ліги 1 Ліон на власному полі розбив Труа з рахунком 4:1. Колишній півзахисник Шахтаря асистував під час другого гола, а згодом оформив дубль, довівши свій доробок до 3 голів і 2 асистів у двох матчах.

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