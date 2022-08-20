"Для меня выступление Тете не было фантастическим, просто нормальным. Он забил два гола, но может сыграть гораздо лучше.

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Для Вингера он имеет важные качества, забивает голы, а также отдает результативные передачи. В этом последнем пункте он может добиться гораздо большего", – цитирует Босса RMS Sport.

Напомним, в матче 3-го тура Лиги 1 Лион на своем поле разбил Труа со счетом 4:1. Бывший полузащитник Шахтера ассистировал во время второго гола, а впоследствии оформил дубль, доведя свое наследие до 3 голов и 2 ассистов в двух матчах.

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