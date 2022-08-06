Ліон обіграв Аяччо в першому матчі нового сезону французької Ліги 1. Рахунок та звіт про матч – у цій новині на "Футбол 24".

Франція, 1 тур

Ліон – Аяччо – 2:1

Голи: Тете, 12, Ляказетт, 21 (п) – Мангані, 31 (п)

Вилучення: Лопеш, 27 – Амума, 45+3

"Ткачі" солідно підсилилися перед стартом сезону й були налаштовані влаштувати спекотний прийом новачку елітного дивізіону. На старті матчу Аяччо й справді виглядав так, як і належить команді з Ліги 2. Ліон домінував та швидко конвертував перевагу в забиті м'ячі.

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Результат зробила зв'язка Тете та Ляказетта. Спочатку орендований у Шахтаря бразилець забив з пасу нового капітана Ліона, а згодом заробив для нього пенальті. Здавалося, чудові перспективи для господарів, але в Антоні Лопеша були свої плани. Голкіпер "ткачів" заробив безглузду червону та пенальті на власні ворота. Аяччо один м'яч відіграв, а перед перервою вирішив зрівняти, але не рахунок, а склади. Амума отримав другу жовту за фол на Пакета.

На другий тайм у команд емоцій уже не вистачило. Ліон, звісно, був ближчим до ще одного забитого м'яча. Гра загалом була сумбурною та з великою кількістю помилок. Зрештою, рахунок більше не змінився. "Ткачі" розпочали новий сезон перемогою. Аяччо програв, але не виглядав безнадійно, особливо в другій половині.

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