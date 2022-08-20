Ліон без надзусиль обіграв Труа в рамках 3-го туру чемпіонату Франції. Рахунок та звіт про матч – в цій новині на "Футбол 24".

Ліга 1, 3 тур

Ліон – Труа – 4:1

Голи: Ляказетт, 3, Тальяфіко, 47, Тете, 49, 75 – Тард'ю, 39 (п)

Вже на самому старті матчу Труа зробив супернику розкішний подарунок. Аділь Рамі (між іншим, чемпіон світу 2018 року) замість пасу на голкіпера вивів на удар Ляказетта. Александр реалізував шанс, забивши найшвидший гол у своїй кар'єрі – на 2 хвилині 8 секунді.

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Гості прийшли до тями і навіть моментами переважали Ліон. Такий тиск дав свої плоди. Тальяфіко сфолив проти Бальде у своєму штрафному. Пенальті, який чітко реалізував Тард'ю. На щастя для аргентинця, він отримав свій шанс реабілітуватися. На початку другого тайму після невдалого удару Тете м'яч відскочив до Ніколаса, якому залишалося забити у порожні.

Ось так бразилець, права на якого досі належать Шахтарю, записав у свій актив результативну передачу. Однак це був лише початок. Дуже швидко Тете знайшов і свій гол, а пізніше навіть оформив дубль. Другий м'яч став наслідком ефектних індивідуальних дій.

Ліон знову здобув перемогу і поки йде без втрат, перебуваючи на вершині турнірної таблиці Ліги 1 разом з ПСЖ. Тете ділить з Неймаром перше місце у списку найкращих бомбардирів чемпіонату – по 3 голи.