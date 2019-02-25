Шахтар заплатить за Тете втричі більше, ніж за Дугласа Косту, – агент

Тете (другий ліворуч) і Дуглас Коста (перший праворуч) у складі збірної Бразилії / CBF

Агент нападника бразильського Греміо Тете Пабло Буено підтвердив, що його клієнт незабаром стане гравцем донецького Шахтаря.

"Тете хотів залишитися в Греміо. Він сподівався вже цьогоріч грати за першу команду.

Тете підпише контракт із Шахтарем, – ЗМІ

Та для всіх сторін угода є вигідною. За отримані кошти Греміо вже запланував ремонт на клубній базі. Шахтар заплатить за Тете майже втричі більше в порівнянні з Дугласом Костою. Своїм професіоналізмом і хорошими індивідуальними якостями він привернув увагу українського клубу", – цитує Буено Terra.

За інформацією популярного ресурсу Transfermarkt у січні 2010 року "гірники" виклали за Дугласа Косту 8 млн євро. Влітку 2015-го Шахтар продав бразильця до Баварії за 30 млн євро.