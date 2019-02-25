toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО - ЗОРЯ ШАХТАР - ОЛЕКСАНДРІЯ ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Шахтар заплатить за Тете втричі більше, ніж за Дугласа Косту, – агент

19:15 137 Читать на русском
Шахтар заплатить за Тете втричі більше, ніж за Дугласа Косту, – агент
Тете (другий ліворуч) і Дуглас Коста (перший праворуч) у складі збірної Бразилії / CBF

Агент нападника бразильського Греміо Тете Пабло Буено підтвердив, що його клієнт незабаром стане гравцем донецького Шахтаря.

"Тете хотів залишитися в Греміо. Він сподівався вже цьогоріч грати за першу команду.

Тете підпише контракт із Шахтарем, – ЗМІ

Та для всіх сторін угода є вигідною. За отримані кошти Греміо вже запланував ремонт на клубній базі. Шахтар заплатить за Тете майже втричі більше в порівнянні з Дугласом Костою. Своїм професіоналізмом і хорошими індивідуальними якостями він привернув увагу українського клубу", – цитує Буено Terra.

За інформацією популярного ресурсу Transfermarkt у січні 2010 року "гірники" виклали за Дугласа Косту 8 млн євро. Влітку 2015-го Шахтар продав бразильця до Баварії за 30 млн євро.

Теги
Трансфери Дуглас Коста Дуглас Коста Шахтар Шахтар Греміо Греміо Трансфери Шахтаря Трансфери чемпіонату України Тете Тете
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
4
хв
РБ Лейпциг
21:30
Хоффенхайм
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук