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Трансфер Тете в Шахтар може зірватися через Манчестер Сіті

16:28 886 Читать на русском
Трансфер Тете в Шахтар може зірватися через Манчестер Сіті
Тете (ліворуч) / фото із соцмереж

Донецький Шахтар вийде з боротьби за нападника бразильського Греміо Тете через інтерес до нього англійського Манчестер Сіті.

"Гірники" відмовляться від трансферу 19-річного бразильця з огляду на зацікавлення в ньому англійського гранда. Про це повідомляє Yahoo! Noticias.

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За інформацією видання, Шахтар раніше узгодив купівлю 45 % прав на Тете за 10 млн євро, але тепер не хоче змагатися з Манчестер Сіті. Таким чином донецький клуб тисне на агента нападника Пабло Буено, якому належать 40 % прав на гравця. Посередник підвищив власні вимоги на фоні появи інформації про інтерес Сіті.

Відзначається, що Тете не перейде в Шахтар, якщо його агент не змінить позицію. Нещодавно форвард у складі збірної Бразилії U-20 брав участь у чемпіонаті Південної Америки (2 матчі).

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