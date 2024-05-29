Тімо Вернер отримав ще один рік, щоб довести свою потрібність Тоттенхему.

"Шпори" офіційно підтвердили домовленість з РБ Лейпциг про продовження оренди форварда на наступний сезон.

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Вернер відіграв за Тоттенхем другу половину минулої кампанії, оформивши 2 голи та 3 асисти у 14 матчах. Лондонці мали право повноцінного викупу нападника за 16 млн євро, але вирішили спробувати ще одну оренду. РБ Лейпциг легко погодився. У Тоттенхема знову буде можливість викупу орієнтовно за ту ж суму.

Нагадаємо, всю кар'єру 28-річного Вернера супроводжує статус марнотрата. Мережа наповнена мемами про його неймовірні промахи з лічених метрів.

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