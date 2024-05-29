Оболонь провалила фінальну частину сезону, набравши всього одне очко в трьох останніх турах. Підопічні Валерія Іващенка розписали нулі з Рухом, після чого поступилися Ворсклі й Олександрії – в обох випадках у ворота киян забивали по три голи. "Пивовари" мали шанси навіть на підйом із четвірки аутсайдерів, а замість цього опинилися в одному заліковому балі від зони прямого вильоту.

Все це неабияк тривожить прихильників Оболоні (а вони існують і їх немало). Та і в цілому весняна частина чемпіонату не вразила. Команда критично залежить від успішності єдиноборств, однак при цьому є серйозні питання щодо роботи з орієнтирами на власній третині. Біля чужих же воріт колектив покладається суто на дальні удари – вони круті, але нормальний результат такий підхід приносить рідко.

Враховуючи такі проблеми, "пивовари" дуже легко можуть згоріти в перехідних матчів. Звісно, це буде 2-матчеве протистояння, але формат турніру на виліт завжди залишає шанси андердогам. Враховуючи ідейні проблеми Оболоні в атаці та вразливість біля власних воріт, все може завершитись сумно.

"Зелено-білим" трішечки пощастило з рівнем учасників плей-офф від Першої ліги. Лівий берег став третім у сезоні, однак шансів на прорив у еліту киянам дають мало. Достатньо поглянути на їхній склад – із більш-менш відомих виконавців тільки 24-річний форвард Сухоручко (мав пару матчів за Чорноморець), 31-річний вінгер Войцеховський (знайомий фанам ЛНЗ) і 27-річний хавбек Мисик (Рух, Верес, Ворскла).

Для 53-річного тренера Віталія Первака ця робота стала першою в ролі головного. Фахівець намагається будувати футбол від коротких і середніх передач, однак поки що проєкт здається сирим. Забагато помилок, забагато сумбуру – зате є непогані стандарти й контратак. Подивимось, як це спрацює на тлі Оболоні.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Оболонь – Лівий берег

Оболонь: Кичак – Лук'янчук, Карась, Дубко, Осман – Прокопенко, Черненко, Приймак, Мединський – Краснопір, Тарануха

Лівий берег: Механів – Соколов, Слотюк, Самар, Сіддні – Дедух, М. Когут, Синиця – Войцеховський, Петренко, Мисик

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

До першого матчу робити якісь прогнози складно, але загалом Оболонь виглядає перспективніше. Навіть при всіх проблемах, "пивовари" дають значно вищу інтенсивність єдиноборств, та і швидкості у "зелено-білих" вищі. Досвід УПЛ вже позначився на команді – Лівий Берег же поки здається безнадійним андердогом.

Епіцентр – Верес: анонс матчу плей-офф за УПЛ