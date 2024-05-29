Головний тренер Карпат Мирон Маркевич пояснив свою відсутність на церемонії нагородження після матчу з Інгульцем, в якому львів'яни програли чемпіонство.

"Останні два календарні матчі за участю Карпат були дуже складними й вимагали значних нервових затрат. Спочатку, виграючи в Лівого берега (3:0), мої підопічні примудрилися розтринькати перевагу, чого раніше не траплялося в моїй багаторічній тренерській кар'єрі.

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І, як вишенька на торті – пропущений в компенсований час гол в Петровому, який звів нанівець усю роботу на марафонській турнірній дистанції. Чемпіонство банально вислизнуло з рук.

Після гри з Інгульцем почувався зле, тому вирішив під опікою медперсоналу перечекати в клубному автобусі. Коли через певний час дещо стало легше, то пішов на прес-конференцію, де відповів на всі запитання журналістів, віддавши належне Інгульцю та їхньому головному тренеру.

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Думаю, що я дав вичерпну відповідь, чому не зміг бути на нагородженні. Ще на зустрічі з пресою зазначав, що мені імпонує Інгулець, хвалив за бійцівську вдачу. Тому про яку неповагу може йтися? Mедаль мені передали організатори відразу після прес-конференції. Вона вже зберігається в сімейному спортивному музеї", – цитує Маркевича Sport.ua.