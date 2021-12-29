Колишній півзахисник Вест Хема та Арсенала Джек Вілшер може поновити кар'єру після суттєвого періоду без футболу.

Борнмут на своєму офіційному сайті підтвердив, що зірковий хавбек Джек Вілшер підтримує форму із командою.

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Нагадаємо, англієць розірвав контракт із Вест Хемом на початку жовтня і з того часу залишався без клубу. Півзахисник виступав за Борнмут у сезоні 2016/17, проте через травми покинув клуб.

До слова, Вілшер свого часу активно викликався до лав національної збірної Англії, провівши 34 матчі за "трьох левів" та відзначившись 2 голами.

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