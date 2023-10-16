Перед матчем отбора Евро-2024 Бельгия – Швеция в Брюсселе неизвестный застрелил двух гостевых болельщиков.

В понедельник, 16 октября, в Брюсселе были застрелены два шведских болельщика, которые приехали на матч своей сборной в рамках отбора к Евро-2024. Об этом информирует HLN.

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Согласно источнику, преступник скрылся с места происшествия, и его до сих пор не удалось поймать. После инцидента в социальных сетях распространилось видеообращение, в котором стрелок признался в преступлении и назвал себя членом Исламского государства – международной террористической организации.

Злоумышленник заявил, что застрелил трёх шведов, и что в такой варварский способ он мстит за смерть мусульман.

Матч Бельгия – Швеция стартовал в 21:45 по Киеву. После первого тайма счёт встречи 1:1.

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