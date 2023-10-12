Після завершення Азаром кар'єри головний спортивний сайт Бельгії Sporza вирішив провести опитування серед уболівальників "Червоних дияволів" з метою визначити найкращого гравця в історії національної команди. Результати опитування показали, що бельгійські фанати не вважають Азара найкращим футболістом в історії країни.

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Свої голоси за 32-річного Азара віддав лише 31% читачів. Багато хто сходиться на думці, що за статус найкращого гравця в історії збірної Бельгії Азар зміг би позмагатися разом із Кевіном де Брюйне, Полем Ван Хімстом, Енцо Шифо, Анрі Коппенсом і Яном Кулемансом.

Еден Азар зіграв за збірну Бельгії 126 матчів, у яких забив 33 м'ячі.

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