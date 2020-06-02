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П'ять гравців Барселони здали позитивний тест на коронавірус

09:34 452 Читать на русском
П'ять гравців Барселони здали позитивний тест на коронавірус
ФК Барселона

Каталонська Барселона постраждала від коронавірусу. Заразились гравці і тренери.

Тести п'яти гравців і двох тренерів Барселони на Covid-19 дали позитивний результат, повідомляє AS із посиланням на RAC1 Tú Diràs.

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За інформацією видання, всі ті, хто дав позитивний результат, вже повністю одужали. Тестування у каталонському клубі проходило ще на самому початку пандемії. Інфіковані гравці та тренери були безсимптомними. Всі вони зараз здорові і здатні повернутися до змагань.

Відзначимо, що інформація, повідомлена RAC1, не була підтверджена клубом і не з'явилася ні в одному зі звітів LaLiga про випадки коронавірусу. До слова, Прімера опублікувала розклад 28 туру – Реал і Барселона відновлять сезон матчами проти борців за виживання.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Головне коронавірус
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