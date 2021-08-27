"Це сильна група, але є й інші сильні групи на кшталт нашої. Ми говоримо про команди з великим ім'ям та історією, таких як Баварія або Бенфіка. У нас погані спогади про Баварію дворічної давності. Це клуб, який повинен прагнути до перемоги в Лізі чемпіонів з великими і досвідченими гравцями. Між нами, Бенфікою і Баварією буде битва за лідерство.

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Динамо – це команда, про яку ми найменше знаємо в цій групі. Але ми більш-менш розуміємо, чого можемо очікувати. Ми повинні проаналізувати зустрічі з ними у попередньому розіграші, я мало що знаю про них зараз. Я пам'ятаю, що минулого року були молоді гравці, і тепер ми повинні очікувати приблизно того ж", – цитує Кумана Marca.

Нагадаємо, в минулому сезоні Барселона двічі розібралася з Динамо – 2:1 та 4:0.

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