Слово – не горобець, вилетить – не спіймаєш. Президент Монци Сільвіо Берлусконі відчув це на власному прикладі.

На різдвяній вечірці 86-річний політик необачно пообіцяв привезти до роздягальні футболістів автобус із повіями, якщо вони обіграють когось із грандів – Інтер, Мілан чи Ювентус.

"Підвезу до роздягальні повний автобус повій": Берлусконі відзначився вульгарним жартом на різдвяній вечірці Монци

У неділю, 29 січня, Монца на виїзді здолала Ювентус з рахунком 2:0. Одіозному екс-президенту Мілана одразу ж пригадали його слова. Схоже, Сільвіо "зіскочити" не вийде.

"Я отримав близько 100 дзвінків. Вони вимагають, щоб я дотримав слова", – цитує Берлусконі GdS з посиланням на Repubblica.

Після невдалого старту сезону Монца змінила головного тренера і поступово вилізла з ями. Після 20-ти турів у команди 25 очок та 11 позиція турнірної таблиці.

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