Чемпіонат Італії 2022/23, 20-й тур

Мілан – Сассуоло – 2:5

Голи: Жиру, 24, Оріжі, 81 – Дефрель, 19, Фраттезі, 21, Берарді, 30, Лорьенте, 47 (пен), Матеус Енріке, 79

Ювентус – Монца – початок о 16:00

Лаціо – Фіорентина – початок о 19:00

Мілан впав у відчутну кризу, розгромно програвши кубкове дербі з Інтером (0:3) і отримавши 0:4 у Римі від Лаціо. Домашній матч проти Сассуоло мав змити з "россонері" ганьбу, але замість цього команда отримала ще більшого ляпаса. Гості забили тричі до 30-ї хвилини, причому Берарді до голу додав ще й два асисти. Щоправда, підопічні Стефано Піолі відповіли двома голами – перший ще на 8-й хвилині скасували через офсайд, а другий провів Жиру.

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За хвилину після старту другого тайму Сассуоло заробив пенальті (Лорьенте його реалізував), а на 79-й хвилині Берарді оформив і третій асист (на Луїса Енріке). Тіфозі почали покидати Сан-Сіро – і пропустили шедевральний гол Оріджі, який все ж не врятував господарів від ганьби. 2:5. Мілан вперше в історії пропустив по чотири м'ячі у двох іграх чемпіонату поспіль, а п'ять м'ячів команда пропускала востаннє аж у 1997 році (від Ювентуса, 1:6).

Берарді підтвердив статус нічного жаху "россонері", долучившись вже до 17 голів у їхні ворота в матчах Серії А. Чемпіони ж Італії вже сьогодні на 99% випадуть за межі зони ЛЧ в турнірній таблиці.

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