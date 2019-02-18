Теодорчик забив перший гол за Удінезе – він приніс команді перемогу

Україна — 17 лют 2727
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Динамо – Олімпіакос: лише у 3-х випадках кияни йшли далі після 2:2 у першому матчі – єврокубкова історія "біло-синіх"
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Кайсеріспор з Кравцем переміг Гезтепе – українець став найгіршим гравцем у своїй командіТуреччина — 17 лют 226
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Поєдинок Серії C завершився з рахунком 20:0 – кольори переможених захищали лише 7 юніорівІталія — 17 лют 2723
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Гравці СПАЛа відсвяткували гол, але арбітр скасував його та призначив пенальті у їхні ворота після використання VARІталія — 17 лют 2040
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Селезньов дебютує в стартовому складі Малаги в матчі з Райо Махадаонда – пряма трансляція поєдинкуІспанія — 17 лют 961