Теодорчик забив перший гол за Удінезе – він приніс команді перемогу

Колишній форвард Динамо Лукаш Теодорчик забив свій перший гол у Серії А.

Учора Удінезе приймав К'єво у рамках 24 туру Серії А.

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Наприкінці матчу господарі отримали право на пенальті, пробивати який взявся Лукаш Теодорчик. Удар поляка з 11-метрової позначки голкіпер парирував, але відбив м'яч перед собою. що дозволило Теодорчику першим встигнути на добивання. Цей гол став для форварда дебютним у Серії А.

Удінезе має в активі 22 очки та перебуває на 15 місці у турнірній таблиці.