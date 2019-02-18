toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РЕАЛ МАДРИД - ЖИРОНА ЧЕЛСІ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Теодорчик забив перший гол за Удінезе – він приніс команді перемогу

08:50 209 Читать на русском
Теодорчик забив перший гол за Удінезе – він приніс команді перемогу
Лукаш Теодорчик / Фото: соцмережі

Колишній форвард Динамо Лукаш Теодорчик забив свій перший гол у Серії А.

Учора Удінезе приймав К'єво у рамках 24 туру Серії А.

Наполі та Торіно не виявили сильнішого: 24 тур Серії А, матчі неділі

Наприкінці матчу господарі отримали право на пенальті, пробивати який взявся Лукаш Теодорчик. Удар поляка з 11-метрової позначки голкіпер парирував, але відбив м'яч перед собою. що дозволило Теодорчику першим встигнути на добивання. Цей гол став для форварда дебютним у Серії А.

Удінезе має в активі 22 очки та перебуває на 15 місці у турнірній таблиці.

Італія24 турФріулі (Удіне)

Удінезе - К'єво: Неділя 17 лютого 2019

Удінезе
Матч завершено
1 : 0
К'єво
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Лукаш Теодорчик Лукаш Теодорчик Удінезе Удінезе Італія Відеоновини Удінезе - К'єво
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
59
хв
Челсі
21:30
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук