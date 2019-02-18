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Теодорчик забил первый гол за Удинезе – он принес команде победу

08:54 68 Читати українською
Теодорчик забил первый гол за Удинезе – он принес команде победу
Лукаш Теодорчик / Фото: соцсети

Бывший форвард Динамо Лукаш Теодорчик забил свой первый гол в Серии А.

Вчера Удинезе принимал Кьево в рамках 24 тура Серии А.

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В конце матча хозяева получили право на пенальти, пробивать который взялся Теодорчик. Удар поляка с 11-метровой отметки голкипер парировал, но отбил мяч перед собой. что позволило Теодорчику первым успеть на добивание. Этот гол стал для форварда дебютным в Серии А.

Удинезе имеет в активе 22 очка и находится на 15 месте в турнирной таблице.

Италия24 турФриули (Удине)

Удинезе - Кьево: Воскресенье 17 февраля 2019

Удинезе
Матч окончен
1 : 0
Кьево
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Италия Лукаш Теодорчик Лукаш Теодорчик Удинезе Удинезе Видеоновости Удинезе - Кьево
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