Колишній форвард Динамо Лукаш Теодорчик близький до приходу в Бешикташ, за який вже виступає екс-одноклубник – Домагой Віда.

Теодорчик достроково розірвав угоду з Удінезе, через що може приєднатись до будь-якого клубу на правах вільного агента.

Удінезе достроково розірвав контракт з екс-нападником Динамо

Як повідомляє Fotospor, агент поляка вже запропонував послуги гравця Бешикташу, який намагався придбати форварда минулої зими. Рішення щодо переходу мають ухвалити вже найближчим часом.

Нагадаємо, Теодорчик має досвід виступів за Динамо з 2014 по 2017 роки, де теж не зміг закріпитись. Ще Лукаш пограв у польських Полонії й Леху, бельгійських Андерлехті й Шарлеруа.

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