Бывший форвард Динамо Лукаш Теодорчик близок к приходу в Бешикташ, за который уже выступает экс-одноклубник – Домагой Вида.

Теодорчик досрочно расторг соглашение с Удинезе, из-за чего может присоединиться к любому клубу на правах свободного агента.

Удинезе досрочно расторг контракт с экс-нападающим Динамо

Как сообщает Fotospor, агент поляка уже предложил услуги игрока Бешикташу, пытавшегося приобрести форварда минувшей зимой. Решения по переходу должны быть приняты уже в ближайшее время.

Напомним, у Теодорчика есть опыт выступлений за Динамо с 2014 по 2017 годы, где тоже не смог закрепиться. Еще Лукаш поиграл в польских Полонии и Лехе, бельгийских Андерлехте и Шарлеруа.

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