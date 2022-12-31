Форвард Бенфіки і збірної України відзначився забитим м'ячем у поєдинку 16-го туру чемпіонату Португалії проти Порту. Проте це не врятувало його команду від поразки.

Чемпіонат Португалії, 16 тур

Порту – Бенфіка – 3:1

Голи: Віейра, 34, Пепе, 37, Таремі, 69 – Яремчук, 47

Вилучення: Алмейда, 49 (Бенфіка)

"Орли" у першому матчі після звільнення Жорже Жезуса поїхали в гості до Порту. У Бенфіки гру пропускав дискваліфікований Отаменді, а через коронавірус не було двох лідерів "орлів" – найкращого бомбардира Дарвіна Нуньєса і захисника Алехандро Грімальдо. Порту з цієї ж причини теж втратив головного забивалу – колумбійця Луїса Діаса.

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"Дракони" почали куди активніше. Віейра ледь не забив вже на перших хвилинах – м'яч пролетів трішки вище воріт. Супермомент був у Таремі, удар якого з лінії воротарського заблокував капітан Андре Алмейда. Вліходімос парирував хитрий удар Вієри з гострого кута.

Бенфіка відповіла своїм моментом. І яким! Яремчук вибіг віч-на-віч із кіпером, але пробив дуже прямолінійно – просто у Кошту. І тут же прийшло покарання – Віейра показав форварду збірної України, як потрібно бити. Удар поміж ніг Влаходімосу і Порту вийшов уперед. За три хвилини "дракони" подвоїли свою перевагу. Едуардо Пепе головою спокійно замкнув подачу Отавіо з правого флангу. 2:0 – підсумок першого тайму.

На 47-й хвилині Роман Яремчук один гол відквитав. Форвард збірної України ударом з лінії воротарського замкнув простріл Рафи Сілви. Цей гол став для 26-річного нападника 6-м у чемпіонаті Португалії і 7-м за Бенфіку загалом.

Але вже на 52-й хвилині українець пішов з поля. Капітан "орлів" Андре Алмейда отримав другу жовту картку і був вилучений. Наставник Бенфіки – Нелсон Веріссіму – змушений був вносити корективи. Жертвою тренерського рішення і вилучення партнера став саме Яремчук. Українець отримав від Sofa Score оцінку 6.8 – середній бал у команді.

Відео гола Яремчука:

Порту скористався чисельною перевагою на 69-й хвилині. Мехді Таремі ударом поміж ніг Влаходімосу зробив рахунок 3:1. Цей гол став останнім у матчі. Бенфіка не змогла взяти реванш у Порту за розгромну поразку в Кубку, а підопічні Консейсау вдруге за тиждень впевнено обіграли принципового суперника.

"Дракони" набрали 44 очки і очолили турнірну таблицю. Стільки ж балів у Спортінга. Бенфіка відстала від дуету лідерів вже на 7 пунктів.

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