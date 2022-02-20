Дортмундська Борусія не залишила мокрого місця від своїх тезок з Гладбаха. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Ерлінг Холанд продовжує лікуватися від травми, але цього разу кураж піймали інші гравці "джмелів". Зокрема, Марко Ройс, який до перерви забив сам і віддав результативну передачу на Малена.

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У другій половині захист Гладбаха розвалився ще гірше. За 20 фінальних хвилин "жеребці" пропустили 4 м'ячі, довівши рахунок до тенісних 0:6. Нестримний Ройс зупинився на 2+3, хоча міг мати і хет-трик, якби великодушно не подарував Джану пенальті.