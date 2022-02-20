У неділю у чемпіонаті Німеччини відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 23-й тур

Баварія – Гройтер Фюрт – 4:1

Голи: Лєвандовскі, 47, 82, Грісбек, 61 (аг.), Шупо-Мотінг, 90+1 – Хргота, 43

Борусія Д – Борусія М – початок зустрічі о 18:30

Герта – РБ Лейпциг – початок зустрічі о 20:30

Хоффенхайм здолав Вольфсбург і застрибнув у топ-4 Бундесліги, Бохум обікрав Штутгарт, Кельн піднявся у зону єврокубків

Баварія у матчі з Гройтер Фюртом просто зобов'язана була реабілітовуватись за ганебну поразку від Бохума у попередньому турі Бундесліги і несподівану нічию з Зальцбургом у Лізі чемпіонів. Однак пробити оборону найгіршої команди чемпіонату у першому таймі мюнхенцям не вдалось. Навпаки, за дві хвилини до перерви Хргота зі штрафного зачепив коліно Забітцера і вивів Гройтер вперед.

Одразу після відпочинку Баварія зрівняла: Лєвандовскі, опинившись на лінії воротарського майданчика, переправив м'яч у сітку після того, як кіпер був відіграний. Наприкінці матчу Роберт оформив дубль, відгукнувшись на подачу після розіграшу кутового. Вже у доданий час Шупо-Мотінг зробив рахунок на табло розгромним і дозволив вболівальникам "Ротен" видихнути.

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