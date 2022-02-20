Дортмундская Боруссия не оставила мокрого места от своих тезок из Гладбаха. Смотрите видео голов и обзор матча.

Эрлинг Холанд продолжает лечиться от травмы, но в этот раз кураж поймали другие игроки "шмелей". В частности, Марк Ройс, который до перерыва забил сам и отдал результативную передачу на Малена.

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Во второй половине защита Гладбаха развалилась еще хуже. За 20 финальных минут "жеребцы" пропустили 4 мяча, доведя счет до теннисных 0:6. Безудержный Ройс остановился на 2+3, хотя мог иметь и хет-трик, если бы великодушно не подарил Джану пенальти.