"Щодо заміни Роналду, потрібно розуміти два моменти. Імпульс може виходити з нашого власного клубу. Подивіться на Гарначо, подивіться на Елангу, подивіться на Пеллістрі, який справив гарне враження на чемпіонаті світу, а також на тренуваннях. По-друге, так, ми знаємо, що втратили нападника, тому я думаю, що ми повинні купити нападника, але це має бути правильний гравець. Той, який принесе команді якість, а не просто поповнить склад, тому що це тільки створить проблеми, а ви знаєте, що в Манчестер Юнайтед критерії дуже високі.

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Ми розуміємо, що нам потрібно забивати більше голів, нам потрібно покращувати багато інших наших власних елементів у футболі. Ми маємо бути більш рішучими. Потрібно хвилюватися, коли ви не створюєте моментів, але очевидно, що ми маємо забивати більше. Коли я аналізую перші 20 ігор, у нас було багато проблем в атакувальній лінії. Часто мені не було кого вибрати, або гравці не були на 100 відсотків готові, а мені все одно доводилося грати з ними. Коли у нас буде більше відповідних гравців у передній лінії, ми забиватимемо більше голів", – цитує Тен Хага SkySports.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед розірвав контракт з Кріштіану Роналду перед стартом чемпіонату світу. Португалець так і не зміг порозумітися з новим головним тренером і пришвидшив своє прощання з манкуніанцями, давши скандальне інтерв'ю. Роналду в першій половині сезону зіграв лише 10 матчів, у яких забив 1 гол. Також у його активі 1+2 у 6-ти поєдинках Ліги Європи.

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