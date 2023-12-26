Центральний захисник Манчестер Юнайтед Рафаель Варан впевнений, що його ще рано списувати з рахунків.

Рафаель Варан не зацікавлений у продовженні кар'єри в Саудівській Аравії, незважаючи на незначний ігровий час у Манчестер Юнайтед. Про це інформує L'Equipe.

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30-річний захисник визнає, що його нинішній фізичний стан не дозволяє йому грати матчі через кожні три дні. Саме через це він вирішив покинути збірну Франції в лютому 2023 року. Проте захисник упевнений, що ще може бути корисним для Манчестер Юнайтед, у якому проводить третій сезон. Рафаель показує себе з найкращого боку на тренуваннях і дає поради молодим товаришам по команді.

У шести останніх матчах своєї команди Варан тричі залишався на лавці запасних, ще у двох випадках його і зовсім не було в заявці. Він зіграв повну зустріч тільки проти Ліверпуля в чемпіонаті (0:0).

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