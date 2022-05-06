Форвард "червоних дияволів" Кріштіану Роналду, схоже, проведе ще один сезон на Олд Траффорд. Він може стати для нього останнім.

Ерік Тен Хаг хоче, щоб 37-річний португалець залишився в МЮ, стверджує журналіст Джейсон Барт. Нідерландець вважає, що дуже нерозумно не зберегти Роналду.

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Також майбутній наставник Юнайтед бачить Кріша ключовим гравцем і хоче навколо нього будувати й омолоджувати склад. Втім, наступного сезону форвард може отримувати менше ігрової практики і не починатиме зі старту кожну гру. Це – піклування про Роналду й можливість отримати від нього максимум користі.

Сам футболіст розуміє, що кампанія 2022/23 може стати для нього останньою у великому клубі. Цього сезону CR7 відіграв за Манчестер Юнайтед 38 поєдинків, у яких відзначився 24-ма голами й трьома асистами.

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