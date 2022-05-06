Форвард "красных дьяволов" Криштиану Роналду, похоже, проведет еще один сезон на Олд Траффорд. Он может стать для него последним.

Эрик Тен Хаг хочет, чтобы 37-летний португалец остался в МЮ, утверждает журналист Джейсон Барт. Нидерландец считает, что очень глупо не сохранить Роналду.

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Также будущий наставник Юнайтед видит Криша ключевым игроком и хочет вокруг него строить и омолаживать состав. Впрочем, в следующем сезоне форвард может получать меньше игровой практики и не будет начинать со старта каждую игру. Это забота о Роналду и возможность получить от него максимум пользы.

Сам футболист понимает, что кампания 2022/23 может стать для него последней в большом клубе. В этом сезоне CR7 отыграл за Манчестер Юнайтед 38 поединков, в которых отличился 24 голами и тремя ассистами.

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