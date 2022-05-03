Останні трансферні чутки змусили аргентинця шантажувати керівництво парижан. Мессі погрожує покинути ПСЖ вже цього літа, якщо в команду прийде Кріштіану Роналду, стверджує El Nacional.

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За інформацією джерела, президент клубу вже поговорив з обома зірковими форвардами. Роналду нібито розглядає ПСЖ як один із варіантів для продовження кар'єри, оскільки нинішній рівень Ман Юнайтед не відповідає амбіціям португальця. Кріштіану не проти грати разом зі своїм одвічним опонентом.

Що стосується Мессі, то поки так і не зміг цілковито адаптуватися в нових для себе умовах і не схильний ще більше ускладнювати ситуацію. Лео вважає за краще покинути клуб (хоча контракт діє ще сезон), ніж ділити роздягальню з Роналду. Президент ПСЖ запевнив аргентинця, що не хоче з ним прощатися.

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