Тен Хаг выделил главные причины раннего вылета Аякса из еврокубков

Главный тренер Аякса Эрик Тен Хаг прокомментировал победу в ответном матче против Хетафе (2:1), которая не позволила амстердамцам пробиться в 1/8 Лиги Европы.

"Начало было очень плохим, мы рано пропустили. Но мы собрались, показали командный дух, стоит отметить и болельщиков. Игроки редко подсказывали что-то друг другу, не было четкой структуры, моментам не хватало остроты.

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Игра Хетафе действительно раздражает. Матч пошел не по плану с первой секунды, они постоянно сбивали темп. У нас были разные ожидания относительно евросезона, но явно не такие. Чтобы удачно выступить на международной арене, у вас все должно быть хорошо, но мы не можем этим похвастаться. Несколько ключевых игроков травмированы или только вернулись, мы не смогли поддержать наш привычный стиль. Теперь нам следует сосредоточиться на внутренних соревнованиях", – цитирует Тен Хага Voetbal International.

Напомним, Аякс в прошлом сезоне сенсационно пробился в полуфинал Лиги чемпионов. Текущий розыгрыш главного еврокубка для амстердамцев завершился в групповом этапе, в Лиге Европы они также не задержались – вылет на стадии 1/16 финала.

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