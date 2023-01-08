"Є причина, через яку Марсьяля замінювали в 7 матчах поспіль. Річ у тім, що він не справляється з навантаженнями. Ось чому ми шукаємо іншого нападника.

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Ми не покладаємо усі сподівання на Рашфорда. Зараз фізичне навантаження не таке високе, тому він може грати по 90 хвилин через два дні на третій. Ми контролюємо ситуацію разом із ним. Тут тонка грань, адже якості Антоні Марсьяля дуже важливі для нашої гри зараз. Його рух, уміння зберігати м'яч, пресинг – не забуваймо про це. Нам потрібен нападник такого типу, щоб грати небезпечно.

Мене не турбує, що голи забиває тільки Маркус. Я переконаний, що інші гравці теж можуть забивати. Не тільки Марсьяль, але й Антоні забив (проти Евертона 3:1 – прим.). Бруну Фернандеш відзначається, Крістіан Еріксен створює моменти і теж вміє забивати. Тож у нас є багато гравців, які можуть подарувати голи", – цитує Тен Хага Sky Sports.

Нагадаємо, раніше нідерландець відсторонив від тренувань Джейдона Санчо через неналежну форму, покарав Маркус Рашфорда за запізнення на заняття, а Кріштіану Роналду остаточно пішов з клубу за мотивами скандального інтерв'ю.

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