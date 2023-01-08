Португалець заробляв значно більше решти футболістів на Олд Траффорд. Тому Юнайтед ввів обмеження щодо зарплатні. Тепер вона не може становити понад 200 тисяч фунтів на тиждень, інформує Daily Mail.

Роналду заробить рекордні пів мільярда в Саудівській Аравії – розкриті деталі "контракту століття"

Ініціаторами правила були головний тренер Ерік тен Хаг, менеджери Джон Мерто й Річард Арнольд. Нововведення напряму вплине на Давіда Де Хеа. Зараз він заробляє 375 тисяч фунтів на тиждень, а його контракт завершується влітку. Щоб залишитись в МЮ, голкіперу доведеться погодитись на зменшення зарплатні.

Зараз провідні гравці "червоних дияволів" – Каземіро, Бруну Фернандеш, Рафаель Варан, Харрі Магуайр – отримають приблизно однаково (180-200 тисяч фунтів за 7 днів). Люку Шоу, контракт якого діє до 2024-го, запропонують такі ж умови.

Головна ціль "правила Роналду" – зберегти баланс у роздягальні. Манчестер більше не хоче витрачати по 500 тисяч фунтів на тиждень окремим суперзіркам і створювати конфлікти.

МЮ вибив Евертон з Кубка Англії – Миколенко не забив у порожні й видав новий результативний фейл, трагікомічний матч