Рашфорд пропустив тренування після відвідин нічного клубу. Манчестер Юнайтед оштрафував форварда, але відразу повернув його у склад. Маркус отримав пробачення на відміну від Санчо, який у соцмережах ставив питання тренеру. Джейдон довго не грав, а взимку пішов у Борусію Д.

Манчестер Юнайтед вирішив, що робити з Рашфордом – лідер команди "спалився" в нічному клубі

"Все можна вирішити всередині клубу. Джейдон вирішив винести ситуацію на публіку, – сказав Тен Хаг, коли його попросили пояснити різницю. І додав: "Гравці такого рівня повинні контролювати себе. Розуміти, що правильно, а що ні. Щоб грати на топ-рівні, потрібно вести певний стиль життя".

Рашфорд заплатив 650 тисяч фунтів штрафу та зможе зіграти вже в наступному матчі Манчестер Юнайтед. У чотирьох попередніх поєдинках Маркус не йшов з поля без результативної дії: два голи та два асисти.