Рашфорд пропустил тренировку после посещения ночного клуба. Манчестер Юнайтед оштрафовал форварда, но сразу же вернул его в состав. Маркус получил прощение в отличие от Санчо, который в соцсетях задавал вопросы тренеру. Джейдон долго не играл, а зимой ушел в Боруссию Д.

Манчестер Юнайтед решил, что делать с Рашфордом – лидер команды "спалился" в ночном клубе

"Все можно решить внутри клуба. Джейдон решил вынести ситуацию на публику, – сказал Тен Хаг, когда его попросили объяснить разницу. И добавил: Игроки такого уровня должны контролировать себя. Понимать что правильно, а что нет. Чтобы играть на топ-уровне, нужно вести определенный образ жизни".

Рашфорд заплатил 650 тысяч фунтов штрафа и сможет сыграть в следующем матче Манчестер Юнайтед. В четырех предыдущих поединках Маркус не уходил с поля без результативного действия: два гола и два ассиста.