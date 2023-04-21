"Червоні дияволи" після провального вильоту з Ліги Європи усвідомили необхідність перебудови. Клуб може попрощатися одразу з 15-ма футболістами, повідомляє Guardian.

Серед них є кілька зіркових імен. Зокрема, покинути Олд Траффорд можуть Харрі Магуайр, Джейдон Санчо та Антоні Марсьяль. Це далеко не всі прізвища – під великим питанням майбутнє в клубі ван де Беека, Еланги, і Діна Хендерсона. Також, ймовірно, у команді не буде Віктора Лінделефа, Фреда і Скотта Мактоміная (у останніх двох шанси піти – дуже високі).

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Закінчуються контракти у Філа Джонса і Акселя Туанзебе. Вони підуть точно. Як і Теллес і Байлі, які перебувають в оренді в інших клубах.

Втім, із усіх перерахованих підуть не всі. Принаймні, улітку. Ерік Тен Хаг хоче провести поступове оновлення команди. Зокрема, піде хтось один із дуету Магуайр/Лінделеф (фаворитом є англієць), тому що двох центрбеків високого рівня інтегрувати одночасно буде складно. Може залишитися і Давід Де Хеа, в якого завершується контракт. Попри це, іспанський кіпер повинен погодитися на зменшення зарплатні.

Що стосується "вхідних" трансферів, то пріоритетом тренера є підсилення півзахисту і придбання результативного центрфорварда. Бюджет залежить від того, чи зможуть Глейзери продати клуб.

У сезоні 2022/23 Манчестер Юнайтед виграв Кубок англійської ліги. В АПЛ шансів на титул де-факто немає, а з Ліги Європи "червоні дияволи" вже вилетіли. У півфіналі Кубка Англії команда Тен Хага зіграє з Брайтоном.

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