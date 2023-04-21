"Красные дьяволы" после провального вылета из Лиги Европы осознали необходимость перестройки. Клуб может попрощаться сразу с 15-ю футболистами, сообщает Guardian.

Среди них несколько звездных имен. В частности, покинуть Олд Траффорд могут Харри Магуайр, Джейдон Санчо и Антони Марсьяль. Это далеко не все фамилии – под большим вопросом будущее в клубе ван де Беека, Эланги и Дина Хендерсона. Также, вероятно, в команде не будет Виктора Линделефа, Фреда и Скотта Мактоминая (у последних двух шансы уйти очень высокие).

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Заканчиваются контракты у Фила Джонса и Акселя Туанзебе. Они уйдут точно. Как и Теллес и Байли, которые находятся в аренде в других клубах.

Впрочем, из всех перечисленных уйдут не все. По крайней мере, летом. Эрик Тен Хаг хочет провести постепенное обновление команды. В частности, уйдет кто-то один из дуэта Магуайр/Линделеф (фаворитом является англичанин), потому что двух центрбеков высокого уровня интегрировать одновременно будет сложно. Может остаться и Давид Де Хеа, у которого истекает контракт. Несмотря на это, испанский кипер должен согласиться на уменьшение зарплаты.

Что касается "входящих" трансферов, то приоритетом тренера является усиление полузащиты и приобретение результативного центрфорварда. Бюджет зависит от того, смогут ли Глейзеры продать клуб.

В сезоне 2022/23 Манчестер Юнайтед выиграл Кубок английской лиги. У АПЛ шансов на титул де-факто нет, а из Лиги Европы "красные дьяволы" уже вылетели. В полуфинале Кубка Англии команда Тен Хага сыграет с Брайтоном.

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