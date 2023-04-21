"Зрозуміло, що коли ми робимо такі помилки, дуже важко виграти футбольний матч. Ми повинні працювати краще. Це вимога. Ми не були зібраними і спокійними. Як тільки здолаєте пресинг, у вас з'являються величезні простори по всьому полю. Але ми не зробили цього на старті.

Епічний провал манкуніанців у відеоогляді матчу Севілья – Манчестер Юнайтед – 3:0

Були погані рішення. Ми програли дуелі. У них було більше пристрасті, більше бажання, більше готовності, наприклад, під час другого голу. Тоді важко вигравати великі футбольні матчі. Це проблема. Ми не можемо від неї втекти, але в неділю у нас є ще одна можливість попрацювати над цим. Ми повинні зробити крок вперед і показати більше характеру та індивідуальності.

Це була чудова можливість, чудова подія – чвертьфінал у Європі. Чудова можливість щось виграти, а ми її втратили. Ми повинні звинувачувати себе. Це величезна можливість, але вона втрачена. Ми не можемо цього змінити і тепер повинні з нетерпінням чекати неділі (матч проти Брайтона – прим.).

Справа не в травмованих гравцях, а у тих, хто був на полі. Вони повинні грати. Я вірю в них і довіряю їм. Ми були недостатньо хороші, хоч показували добре гру вже не раз. Сьогодні, як і в деяких інших випадках, ми не були готові до гри, а цього не може бути, коли ти граєш за Манчестер Юнайтед", – цитує Тен Хага сайт УЄФА.

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