"Мені треба дуже скоро почати грати – якщо не в Манчестер Юнайтед, то в іншому клубі. Гадаю, мені треба бути амбітним.

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Я завжди був фанатом цієї гри, просто шаленію від футболу. Я добре заробляю в Манчестер Юнайтед, але гроші не є моєю мотивацією. Я хочу отримувати задоволення від своєї роботи щодня", – наводить слова ван де Беека Mirror.

Нагадаємо, три роки тому МЮ заплатив 40 млн євро за лідера Аякса, який доходив до півфіналу ЛЧ 2018/19 якраз з Тен Хагом. Втім, на Олд Траффорд довіри немає абсолютно – ван де Беек не потрапив до заявки на нинішній сезон ЛЧ, а в інших турнірах награв жалюгідні 20 хвилин.

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