"Мне нужно очень скоро начать играть – если не в Манчестер Юнайтед, то в другом клубе. Думаю, мне нужно быть амбициозным.

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Я всегда был фанатом этой игры, просто без ума от футбола. Я хорошо зарабатываю в Манчестер Юнайтед, но деньги – не моя мотивация. Я хочу получать удовольствие от своей работы каждый день", – приводит слова ван де Беека Mirror.

Напомним, три года назад МЮ заплатил 40 млн евро за лидера Аякса, доходившего до полуфинала ЛЧ 2018/19 как раз с Тен Хагом. Впрочем, на Олд Траффорд доверия нет абсолютно – ван де Беек не попал в заявку на нынешний сезон ЛЧ, а в других турнирах наиграл жалкие 20 минут.

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