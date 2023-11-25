Черговим поповненням у лазареті став півзахисник Мейсон Маунт, інформує The Athletic.

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Під час останнього обстеження новачок МЮ поскаржився на біль у литковому м'язі. Для Маунта це друга травма після переходу з Челсі за 60 млн фунтів. Адаптація 24-річного хавбека на Олд Траффорд складається дуже важко – жодного гола і всього один асист у 12 матчах.

Очікується, що Маунт пропустить до місяця. Найближчі матчі Юнайтед – Евертон, Галатасарай в ЛЧ, Ньюкасл і Челсі, рідний клуб Мейсона.

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