МЮ знову надовго втратив провального новачка за 60 мільйонів – травм більше, ніж результативних дій
Манчестер Юнайтед продовжує страждати від постійних кадрових проблем.
Черговим поповненням у лазареті став півзахисник Мейсон Маунт, інформує The Athletic.
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Під час останнього обстеження новачок МЮ поскаржився на біль у литковому м'язі. Для Маунта це друга травма після переходу з Челсі за 60 млн фунтів. Адаптація 24-річного хавбека на Олд Траффорд складається дуже важко – жодного гола і всього один асист у 12 матчах.
Очікується, що Маунт пропустить до місяця. Найближчі матчі Юнайтед – Евертон, Галатасарай в ЛЧ, Ньюкасл і Челсі, рідний клуб Мейсона.
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